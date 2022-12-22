هيئة النزاهة الإتحادية : الحكم حضورياً بحبس المديرين العامين الأسبقين لمصرف الرافدين وشركة التأمين الوطنية

2022/12/22 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

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النزاهة: الحكم حضورياً بحبس المديرين العامين الأسبقين لمصرف الرافدين وشركة التأمين الوطنية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقِّ المُديرين العامِّين الأسبقين لمصرف الرافدين وشركة التأمين الوطنيَّة؛ لإقدامها عمداً على ارتكاب ما يخالف واجبات وظيفتهما.

دائرة التحقيقات في الهيئة، و في معرض حديثها عن قرار الحكم، أفادت بإصدار محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً حضورياً بحبس المُدانتين؛ على خلفيَّة قيامهما بارتكاب مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين مصرف الرافدين وإحدى شركات بيع السيَّارات إلى المواطنين بالتقسيط، مُبيِّنةً عدم إدراج شرط الكفيل في العقد؛ والاكتفاء بالاعتماد على جهاز يُوضَعُ في داخل السيَّارة يقوم بإطفائها في حالة عدم السداد.

وأضافت الدائرة إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فحكمت على المُدانتين بالحبس حضورياً لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ، لافتةً إلى أنَّ محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت قرار الإدانة وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي.

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