2022/12/22 | 13:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا لا تطبق هيئة المساءلة والعدالة قرارات السوداني؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: fBFW-X95Ne0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا لا تطبق هيئة المساءلة والعدالة قرارات السوداني؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا لا تطبق هيئة المساءلة والعدالة قرارات السوداني؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).