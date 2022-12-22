عمار الحكيم يدعو الى دعم حكومة السوداني والصبر عليها

2022/12/22 | 13:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، إلى دعم حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني و”الصبر عليها”.وقال الحكيم: إنه “بحضور محافظ المثنى أحمد منفي، مضيف الشيخ غصاب جري حسين المشعلاوي شيخ عشيرة المشاعلة بني حچيم كان أولى محطاتنا … Readmore

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