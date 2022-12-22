رفعته هاريس وبيلوسي.. لحظة كشف زيلينسكي النقاب عن علم أوكراني من مقاتلين أمام الكونغرس

2022/12/22 | 13:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثناء إلقاء خطابه أمام الكونغرس، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي النقاب عن العلم الأوكراني الذي أعطاه إياه المقاتلون على خط المواجهة في اليوم السابق لرحلته إلى الولايات المتحدة.

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