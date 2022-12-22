2022/12/22 | 14:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالتعاون مع برنامج WFP..وزارة التعليم تطلق مشروع ‘جسور’ المركز الخبري الوطني.

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