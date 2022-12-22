2022/12/22 | 14:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الخميس، عن إعادة التفاوض في عقود طعام السجناء في السجون التابعة لوزارته، كاشفاً في ذات الوقت عن استحداث مؤسسة لحقوق الإنسان ودائرة شؤون الناجيات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استحداث مؤسسة لحقوق الإنسان ودائرة شؤون الناجيات الايزيديات في وزارة العدل المركز الخبري الوطني.

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