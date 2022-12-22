فشل انعقاد الاجتماع الاستثنائي الخاص بانتخاب الهيئة المؤقتة لنادي الديوانية

2022/12/22 | 14:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الديوانية الرياضي، فشل انعقاد الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة الخاص بانتخاب الهيئة المؤقتة للنادي.وذكر النادي في بيان أن “الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة الخاص بانتخاب الهيئة المؤقتة لنادي الديوانية الرياضي فشل مرة أخرى”.وأضاف “بذلك تستمر معاناة نادي الديوانية بعدم وجود هيئة إدارية (فراغ إداري) مع صمت رهيب للمؤسسات الرياضية المعنية”.يذكر […]

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