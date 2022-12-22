التربية تقرر ايقاف

2022/12/22 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

قرر وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، إيقاف الاستثمار في المدارس والمؤسسات التربوية الى أشعارٍ آخر، من أجل الحفاظ على ممتلكات المؤسسة التربوية.

وذكر إعلام الوزارة، أن "الجبوري وجه لجنة الاستثمار والجهات ذات العلاقة بإيقاف موافقات الاستثمار الممنوحة في المدارس والأراضي والمؤسسات التربوية وإعادة النظر بها، والتأكيد على وضع ضوابط جديدة صارمة من شأنها الحفاظ على تلك المؤسسات وبالتوازي مع ضمان رصانة العملية التربوية"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأشار البيان إلى "عزم الوزارة على وضع الخطوات واتخاذ القرارات الكفيلة بتوفير البيئة الإيجابية التربوية المحفزة على الإبداع والتفوق والنجاح".



مؤكدا على "أهمية الحفاظ على الشكل العام للأبنية المدرسية والمؤسسة التربوية من أي تجاوز والتأثير على طابع تصميمها العام".

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