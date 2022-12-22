توضيح حول وصول 400 مليار دينار من بغداد الى اربيل

2022/12/22 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

وضح عضو برلمان إقليم كردستان سعيد مصطفى، اليوم الخميس، حول الـ 400 مليار دينار التي قررت الحكومة العراقية إرسالها إلى كردستان، فيما أكد أن الملغ المالي لم يصل الى الحساب البنكي لمصارف إقليم كردستان حتى هذه اللحظة.

وقال مصطفى لـ(بغداد اليوم) إن "هناك اعتراضات من جهات سياسية مختلفة على إرسال الحكومة هذا المبلغ لحكومة الإقليم".

وأضاف أن "وصول هذا المبلغ سيساعد بصرف رواتب الموظفين كاملة دون تأخير، لآن مبالغ بيع النفط والإيرادات الأخرى لا تكفي لدفع رواتب الموظفين في الإقليم".

وفي وقت سابق، كشفت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، عن موعد إرسال الحكومة الاتحادية في بغداد مبلغ 400 مليار دينار الى إقليم كردستان، مشيرة الى ان المبلغ سيرسل خلال اليومين المقبلين.

قالت الدليمي في تصريح تابعته (بغداد ليوم) إن "المبلغ المالي سيحوّل الى الحساب البنكي لمصارف إقليم كردستان خلال اليومين المقبلين، وستستمر الحكومة الاتحادية بإرسال المبلغ، اذا تمت المصادقة على الموازنة الجديدة".

وأضافت ان "الحكومة المحلية وصلت لمرحلة متقدمة فيما يخص الموازنة العامة، وسيتم رفعها الى مجلس النواب والتصويت عليها بعد إضافة ارقام إقليم كردستان الى الجداول".

وأكدت أن "الحكومة الاتحادية في بغداد أرسلت المبلغ المذكور عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول لعام 2022، وذلك حسب اتفاق مسبق توصل اليه اطراف تحالف إدارة الدولة من أجل تشكيل الحكومة".

ويجدر بالإشارة الى أن الحكومة العراقية اتفقت مع حكومة إقليم كوردستان عام 2021 على قيام بغداد بإرسال مبلغ 200 مليار دينار شهرياً الى أربيل من أجل تأمين رواتب الموظفين في إقليم كردستان، لكن جمّد الاتفاق بسبب الخلافات بين أربيل وبغداد حول ملف النفط وملفات أخرى.

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