وزارة الداخلية تقرر ايقاف العمل بدوائر البطاقة الوطنية بعموم المحافظات لغايات التدقيق المالي السنوي

2022/12/22 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة الداخلية ايقاف العمل بدوائر البطاقة الوطنية بعموم المحافظات اعتبارا من الخامس والعشرين من الشهر الحالي ولغاية الحادي والثلاثين منه ، لاغراض اجراء الجرد المالي والتدقيق السنوي.

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