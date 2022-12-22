الزراعة تتعهد بصرف ديون الفلاحين و تكشف تفاصيل خطة الاستصلاح الزراعي

2022/12/22 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الزراعة، عباس العلياوي، اليوم الخميس، تفاصيل خطة الوزارة للنهوض بالواقع الزراعي واستصلاح الأراضي الزراعية، فيما طمأن الفلاحين والمزارعين بشأن تعويضاتهم وديونهم السابقة.

وقال العلياوي ، إن “خطة وزارة الزراعة لهذا الموسم كانت زيادة المساحة المزروعة من القمح باعتبارها جزءًا من تأمين الأمن الغذائي”، مبينا أن “الظروف التي يعيشها العالم اليوم تستدعي من الوزارة ان تضع خطة بديلة لمواجهة نقص المياه التي أثرت على الخطة الزراعية وتناقصت بنسبة 50%”.

وأضاف، “لذلك كانت الخطة البديلة هي الذهاب الى الاراضي الصحراوية التي تسقى من خلال الابار، وتم زيادة هذه المساحة إلى 4 ملايين دونم بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، اما الاراضي المروية فوصلت بعد التخفيض إلى مليون ونصف دونم”.

وتابع وزير الزارعة، ان “الموسم الحالي إلى الان يبشر بالخير، حيث ان زيادة الامطار مكنت الوزارة من الحصول على زيادة مقدارها مليون دونم من وزارة الموارد المائية، وبالتالي زادت الاراضي المروية من خلال الانهار إلى مليونين ونصف، ومن خلال الابار إلى 4 ملايين، بالإضافة إلى مليون و100 دونم بالنسبة لبساتين الأراضي القديمة”.

كما أشار إلى أنه “تم استصدار عدة قرارات من قبل مجلس الوزراء في الفترة الماضية تدعم الفلاحين، منها زيادة نسبة الدعم لسماد الداب واليوريا بنسبة 50%، مع زيادة الجرعة من 5 كيلوات إلى 40 كيلو ، بالاضافة إلى زيادة كمية الدعم للبذور من 50% إلى 70%، وكل هذا من اجل تسهيل العملية الاستزراعية للفلاحين”.

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