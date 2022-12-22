2022/12/22 | 14:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالات أنباء روسية، الخميس، إن نائبا سابقا لرئيس الوزراء الروسي ومسؤولا مواليا لموسكو أصيبا عندما قصفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك يوم الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالات أنباء روسية: إصابة مسؤولين كبيرين مواليين لروسيا في قصف أوكراني ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالات أنباء روسية: إصابة مسؤولين كبيرين مواليين لروسيا في قصف أوكراني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).