الرئيس الفرنسي: على الدول الاوروبية تحقيق استقلال اكبر عن الولايات المتحدة

2022/12/22 | 14:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه يتعين على الدول الأوروبية تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية عن الولايات المتحدة، بما في ذلك في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).وأضاف الرئيس الفرنسي في حوار مع صحيفة “موند”: “يجب أن تدافع أوروبا عن … Readmore

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