2022/12/22 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفادت دائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، أنه بسبب حوادث انفجارات الغاز تقرر إلغاء الإحتفالات رسمية بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية في المحافظات الثلاث.ونقلت الدائرة عن صابر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجارات الغاز تلغي احتفالات رأس السنة الرسمية في كردستان المركز الخبري الوطني.

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