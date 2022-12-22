2022/12/22 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت الفنانة المصرية الكبيرة صابرين، أنها انفصلت عن زوجها رجل الأعمال، طارق صادق جلال، بعد 20 عاما من الزواج.وقالت صابرين: “انفصلنا بالفعل”، ورفضت الكشف عن أي تفاصيل، وتابعت: “دي حاجة خاصة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفنانة صابرين تعلن طلاقها بعد زواج دام 20 عاما المركز الخبري الوطني.

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