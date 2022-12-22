طائر غاضب يلاحق ثورًا.. والنتيجة مشهد وصفه المصور أشبه بـ

2022/12/22 | 15:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يهتم المصوّر الهندي، جاغديب راجبوت، بتصوير الحياة البريّة، مع التركيز على الثدييّات الكبيرة، والطيور على نحو خاص.ولدى زيارته حديقة "كيولاديو" الوطنية في الهند، تمكّن راجبوت من توثيق مشهدٍ طريف جمع بين الإثنين.

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