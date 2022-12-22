التصنيف الشهري للفيفا.. العراق بالمرتبة 68 والارجنتين ثانيا والبرازيل اولا

2022/12/22 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات لشهر كانون الأول الجاري، بينما حدد تصنيف المنتخب الوطني العراقي في المركز الـ68 دوليا.

وبحسب التصنيف الذي اطلعت عليه (بغداد اليوم)، فقد احتل المنتخب الوطني العراقي المركز الـ68 في التصنيف، برصيد 1342.39 نقطة عالميا، بينما احتل المركز السابع على مستوى منتخبات آسيا بعد كل من اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية وقطر.

وعلى مستوى المنتخبات العربية، احتل المنتخب الوطني العراقي المركز بعد كل من المغرب وتونس ومصر والجزائر والسعودية وقطر.

ووفق التصنيف، فقد احتل المنتخب المغربي المركز الـ11 في تصنيف فيفا بعد تألقه في المونديال الأخير في قطر.

ورغم تتويج الأرجنتين بالمونديال إلا إنها احتلت وصافة الترتيب بعد البرازيل، بحسب التصنيف.

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