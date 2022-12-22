الصحة تصدر اوامر تعيين 3791 من ذوي المهن الصحية والشهادات العليا والاولية

2022/12/22 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، اوامر ادارية بتعيين 3791 من ذوي المهن الصحية والشهادات العليا والاولية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استنادآ الى موافقة وزير الصحة صالح الحسناوي وكتاب مجلس الخدمة العامة الاتحادي، أصدرت وزارة الصحة اليوم، الموافق 22 كانون الاول 2022 أمراً وزارياً بتعيين 3791 من ذوي المهن الصحية الساندة لحملة الشهادات العليا والاولية وحسب الاختصاصات الحاصلين عليها والمشمولين بأحكام قانون التدرج الطبي والصحي رقم 6 لسنة 2000 وتعديلاته وبالدرجات الوظيفية السادسة والسابعة والثامنة".

للاطلاع على قوائم الاسماء الدخول على الرابط التالي:

https://moh.gov.iq/?page=6578

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