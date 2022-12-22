2022/12/22 | 15:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v1Vqb8IwxzA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في آخر تطورات سرقة القرن.. نور زهير لم يُعاد للسجن | اخبار الثالثة 2022/12/22) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في آخر تطورات سرقة القرن.. نور زهير لم يُعاد للسجن | اخبار الثالثة 2022/12/22) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).