التداول في بورصة العراق يتجاوز اربعة مليارات دينار

2022/12/22 | 15:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن سوق العراق للاوراق المالية، الخميس، أن حخجم التداول في الاسبوع المنصرم تجاوز ثلاثة مليارات سهم.

وذكر بيان للسوق أن "عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بلغت أكثر من (3) مليار سهم بقيمة أكثر من (4) مليار دينار".

و اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على "(590.98) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (589.94) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.18%) عن اغلاقه في اول الجلسة".

و نفذت خلال الأسبوع "أكثر من (2600) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق".

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