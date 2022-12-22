2022/12/22 | 15:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت معلومات، الخميس، 22 كانون الاول، 2022، أن وزيرة المالية العراقية،...

ظهرت المقالة مصادر: وزيرة المالية غير مستعدة للتوقيع على صرف الـ 400 مليار دينار للإقليم أولاً على المسلة.

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