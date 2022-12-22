الصحة تصدر أمراً وزارياً بتعيين 3791 من ذوي المهن الصحية الساندة

2022/12/22 | 15:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أمراً وزارياً بتعيين 3791 من ذوي المهن الصحية الساندة.

وذكرت الوزارة في بيان انه “استنادآ الى موافقة وزير الصحة صالح الحسناوي وكتاب مجلس الخدمة العامة الاتحادي أصدرت وزارة الصحة اليوم الخميس الموافق 22 كانون الاول 2022 أمراً وزارياً بتعيين (3791) من ذوي المهن الصحية الساندة لحملة الشهادات العليا والاولية وحسب الاختصاصات الحاصلين عليها والمشمولين بأحكام قانون التدرج الطبي والصحي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته وبالدرجات الوظيفية السادسة والسابعة والثامنة”.

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