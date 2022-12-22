رئيس الجمهورية: هناك ترحيب عالمي بتشكيل الحكومة

2022/12/22 | 15:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكّد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، أن هناك ترحيباً عالمياً بتشكيل الحكومة من قبل المجتمع الدولي الذي يطالب بأن يكون للعراق دور أساسي في العديد من القضايا.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان أن “رئيس الجمهورية استقبل في قصر بغداد وفداً من مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية برئاسة مدير المركز عباس الجبوري لمناقشة مجمل الأوضاع السياسية على الساحتين العراقية والدولية”.

وأكّد رئيس الجمهورية أن “هناك ترحيباً عالمياً بتشكيل الحكومة من قبل المجتمع الدولي الذي يطالب بأن يكون للعراق دور أساسي في العديد من القضايا”، مشيرا إلى أن “على مراكز الدراسات الاستراتيجية دراسة القضايا العامة المختلفة بصورة متكاملة مع التركيز على القضايا المحلية، مقترحا على الإعلام ومراكز التحليل رصد السلبيات لتقويمها وإبراز الإيجابيات لتطويرها ولنقل الصورة الحقيقية حول الاستقرار المتنامي في العراق”.

وأضاف: “نؤمن بعراق قوي من الناحية الديمقراطية ونهجه الاقتصادي والخدماتي”، موضحاً أن: “العراق للجميع وواجبنا ان نقويه”.

وتحدث رئيس الجمهورية عن “النازحين ومراكز النزوح”، مبيناً “أهمية عمل مراكز التحليل والإعلام في إظهار الأوضاع السيئة التي يعيشون بها للإسراع في إيجاد الحلول المناسبة وإعادتهم إلى مناطقهم بعد تأهيلها وإعمارها.

وأوضح أن “العراق حالياً يمر بفترة من الاستقرار السياسي والأمني وعلى الإعلام أن ينقل هذه الصورة الإيجابية إلى العالم الأمر الذي سيسهل جذب الاستثمارات لدعم الاقتصاد”.

بدورهم، قدم أعضاء الوفد شكرهم لعبد اللطيف على حفاوة الاستقبال، معربين عن إيمانهم بأن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو من يحفظ وحدة العراق، مؤكدين تأييدهم لتوجيهات لرئيس الجمهورية حول ضرورة العمل الجاد للنهوض بالواقع الاقتصادي والصناعي وتوفير فرص العمل واستيعاب الخريجين والارتقاء بالمستوى المعاشي للمواطنين، متمنين منه وعبر دوره الأبوي التدخل لحل جميع المسائل العالقة أينما وجدت بين أبناء البلد الواحد”.

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