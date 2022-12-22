2022/12/22 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: رعد العراقي

كان نهائي مونديال قطر حدثاً تأريخيّاً

مهمّاً نجحت فيه الدولة الشقيقة

بامتياز في إبهار العالم بالقدرة

التنظيميّة والتطوّر العُمراني،

وحداثة الحياة العربيّة في تضييف أكبر

محفل كروي دو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مونديالنا درسٌ للسَاسَة !) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مونديالنا درسٌ للسَاسَة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).