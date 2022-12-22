"تحت تهديد السلاح".. القبض على متهم بسرقة سيارة في بغداد

2022/12/22 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم

الخميس، القاء القبض على متهم قام بسرقة

عجلة تحت تهديد السلاح وسط العاصمة

بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، إن "مفارزنا

تمكنت من القاء القبض على متهم قام

بتسليب عجلة ضم

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