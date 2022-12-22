وزير التربية يقرر إيقاف

2022/12/22 | 15:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التربية وجه لجنة الاستثمار والجهات ذات العلاقة بإيقاف موافقات الاستثمار.

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