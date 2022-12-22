وزير التربية يقرر إيقاف “الاستثمار” في المدارس والمؤسسات التربوية الى إشعارٍ آخر

2022/12/22 | 15:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، ايقاف “الاستثمار” في المدارس والمؤسسات التربوية الى أشعارٍ آخر، للحفاظ على ممتلكات المؤسسة التربوية.وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “وزير التربية وجه لجنة الاستثمار والجهات ذات العلاقة بإيقاف موافقات الاستثمار الممنوحة في المدارس والاراضي والمؤسسات التربوية واعادة النظر بها، والتأكيد على […]

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