زيلينسكي أمام الكونغرس الأمريكي: المساعدة “استثمار” و”ليست صدقة”

2022/12/22 | 15:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعضاء الكونغرس الأميركي بمجلسيه يصفّقون وقوفاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مستهلّ خطاب تاريخي ألقاه في الكابيتول في 21 ك1/ديسمبر 2022.© ا ف ب/ا ف ب مانديل نغان واشنطن (أ ف ب) – أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في خطاب تاريخي ألقاه أمام الكونغرس الأميركي بمجلسيه أنّ المساعدة الأميركية لكييف “ليست صدقة” بل […]

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