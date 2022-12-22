النفط والدولار، الخراب الاقتصادي ونهب الثروات

2022/12/22 | 15:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدكتور نزار محمود بعد اسابيع من استلامه رئاسة الوزراء، صرح الكاظمي بأن ليس للعراق اقتصاد! ربما كانت هذه هي العبارة الصادقة الوحيدة التي ستحسب لمن تولى رئاسة الوزراء في عراق ما بعد 2003.انهم لا يدركون ان الامانة مسؤولية، ويبدو انهم لم يعوا قول الله ولم يخافونه: قال تعالى : { إنا عرضنا الأمانة […]

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