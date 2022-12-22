2022/12/22 | 15:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فيان فاروق تحل علينا اليوم الذكرى الرابعة لرحيل الأمير طلال بن عبد العزيز في 22/12/2018 الذي كان يعد واحداً بين أهم السياسيين والخبراء في شؤون المنطقة إن لم يكن ألمعهم، في خضم هذه الظروف كان الأمير حريصاً أن يعمل باتجاه تقریب المملكة العربية السعودية نحو الحداثة، عن طريق تأسيس المدارس للمرأة، وتشييد الجامعات المفتوحة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأمير طلال.. ذكرى الرحيل والعلامة الفكرية الملهمة للأجيال في السعودية- د. فيان فاروق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأمير طلال.. ذكرى الرحيل والعلامة الفكرية الملهمة للأجيال في السعودية- د. فيان فاروق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).