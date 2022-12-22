المنافذ الحدودية تحدد منفذين لإستقبال جماهير خليجي 25

2022/12/22 | 16:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، مَنفذين يكون لهما الثقل الأكبر لاستقبال جماهير خليجي 25.وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ إن “هيئة المنافذ […]

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