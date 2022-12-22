اردوغان يبعث رسالة خطية الى رئيس الجمهورية

2022/12/22 | 16:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس ، رسالة خطّية الى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد مُتعلقة بالعلاقات الثنائي بين البلدين.وذكر بيان رئاسي تلقاه /المركز الخبري الوطني/، ان” رئيس […]

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