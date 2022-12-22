ذئب يهاجم قرية مصرية وينشر الرعب فيها

2022/12/22 | 16:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سادت حالة من الذعر في منطقة قرية السليمات شمال قنا بمصر، بعدما هاجمها ذئب مفترس تسبب في إصابة 5 أشخاص بينهم أطفال.وهاجم الذئب المفترس القرية، وألحق إصابات بـ 5 أشخاص من أبنائها، أغلبهم أطفال، لينتشر الخبر بين القرى المحيطة ما تسبب بحالة من الفزع، وفق ما أوردته صحيفة “صدى البلد”.وفي التفاصيل، هاجم الذئب اشخاصاً في القرية المذكورة، أغلبهم تراوح أعمارهم بين 5 أعوام و 16 عاماً، وكانت أغلب الإصابات في الأقدام.وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغاً من غرفة العمليات يفيد مهاجمة ذئب لعدد من الأهالي بقرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت.كما شكّل الأهالي مجموعات بشرية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للإمساك بالذئب، حتى تمكنت تلك المجموعات من اصطياده وقتله على أطراف القرية التي حاول الفرار منها.

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