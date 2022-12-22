نائبة جمهورية تقول ليزلنسكي .. أين ذهبت 50 مليار دولار من مساعداتنا لأوكرانيا؟

2022/12/22 | 16:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نائبة جمهورية بالكونغرس الأمريكي، أنها تتمنى لو يفعل الرئيس الأمريكي بايدن مثل نظيره الأوكراني زيلينسكي، ويدافع عن الحدود الجنوبية للبلاد وشعبها.وتعد النائبة لورين بوبيرت واحدة من نائبين جمهوريين لم يقفا ترحيباً بزيلينسكي عند دخوله إلى قاعة الكونغرس لإلقاء خطاب أمام المشرعين الأمريكيين.وتشاغلت بوبيرت وزميلها في المجلس والحزب مات جويتز بالنظر إلى هاتفيهما في الوقت الذي كان يظهر فيه الكثيرون حولهما اهتماماً وتقديراً للضيف الأوكراني.وقالت بوبيرت عقب خطاب الرئيس الأوكراني في مقطع فيديو نشرته على حسابها في تويتر: «انتهيت للتو من حضور خطاب الرئيس زيلينسكي، وسوف يكون لدينا الآن تصويت في مبنى الكابيتول لمدة 4 ساعات أو نحو ذلك».وأضافت: «إليكم ما كان واضحاً الليلة: شعب أوكرانيا يعاني، والحرب مميتة ومروعة، والمجازر لم تتوقف».وتابعت: «للأسف، ما لم أستمع إليه الليلة هو تفسير واضح لأين ذهبت أول دفعة من المساعدات الأمريكية بقيمة 50 مليار دولار أرسلناها لدعم جهودهم.وحتى يتلقى الكونغرس تدقيقاً كاملاً للمكان الذي ذهبت إليه أموالنا بالفعل، لن أوافق على إرسال أي أموال إضافية لهذه الحرب».كما قالت النائبة لورين بوبيرت: «الرئيس زيلينسكي يعمل على حماية بلاده، وحدوده، وشعبه، وهو شيء أفهمه.أتمنى حقاً أن يقوم قائدنا الأعلى بنفس الشيء هنا في الداخل، ويؤمن حدودنا الجنوبية، ويحمي شعبنا».

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