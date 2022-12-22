المنافذ الحدودية تعلن خطتها الخاصة ببطولة خليجي 25 في البصرة

2022/12/22 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أكدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، أن الاستعدادات تامة لاستقبال الجماهير والفرق المشاركة في بطولة خليجي 25، وفيما حددت مَنفذين يكون لهما الثقل الأكبر لاستقبال الجماهير.

وقال مدير المنافذ الحدودية عمر الوائلي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته (بغداد اليوم)، إن "هيئة المنافذ الحدودية على أتم الاستعداد لاستقبال الجماهير والفرق المشاركة في بطولة خليجي 25"، مبيناً، أن "الهيئة مشتركة في اللجنة العليا المسؤولة عن تنظيم البطولة".

وأوضح، أن "العمل يسير على قدم وساق لتهيئة منفذي صفوان ومطار البصرة، خاصة أن تلك المنافذ سيكون لها الثقل الأكبر في دخول الجماهير والفرق"، لافتا إلى "دور المحافظة في بذل الجهود لتهيئة الصالات وترميم واستحداث صالات جديدة في مطار البصرة وكذلك في منفذ صفوان الحدودي".

وأشار الى "تعزيز المنافذ بالموارد البشرية الكافية لضمان انسيابية دخول الجماهير عن طريق هذه المنافذ وكذلك رفد المفارز بـ k9 من أجل ضمان إجراءات سلامة التفتيش"، منوها "بالجهود المبذولة من قبل الجوازات، فضلاً عن المراسم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة كافة في هذه اللجنة من أجل إظهار العراق بالمظهر الذي يليق بهذا الاسم الكبير".

وأكد الوائلي، "نحن عازمون على نجاح هذه البطولة وارسال صورة إيجابية لكل دول العالم والمنطقة بأن العراق آمن سالم مرحب بضيوفه"، مبيناً، أن "هذه البطولة ستكون على مستوى عالٍ من التنظيم واستعداداً لجميع الجهود والتعاون المشترك بين الجهات ذات العلاقة".

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