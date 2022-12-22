3 دول تدين قرار طالبان بحظر التعليم الجامعي للاناث في افغانستان

2022/12/22 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعلى حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت وزارة الخارجية السعودية: "تعرب وزارة الخارجية عن استغراب وأسف المملكة العربية السعودية لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي".

وأضافت: "وتدعوها للتراجع عن هذا القرار الذي يثير الاستغراب في جميع الدول الإسلامية".

تابعت أن "الأمر يتنافى مع إعطاء المرأة الأفغانية حقوقها الشرعية الكاملة، وعلى رأسها حق التعليم الذي يساهم بدعم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لأفغانستان وشعبها الشقيق".

وفي السياق ذاته، أكدت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إدانة بلادها الشديدة لقرار طالبان الأخير بحظر التعليم الجامعي للنساء والفتيات في عموم أفغانستان، والذي يعد المثال الأحدث على القيود المفروضة منذ أغسطس 2021، من أجل حرمان النساء والفتيات الأفغانيات من الحياة العامة.

ويهدد القرار جهود المجتمع الدولي في الانخراط مع طالبان بما يخدم مصالح الشعب الأفغاني، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وتشدد دولة الإمارات على أن القرار، وما سبقه من حظر التعليم الثانوي للفتيات، يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية ويتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، ولذلك يجب التراجع عنه فورا.

وأكدت الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم سيادة واستقرار وأمن وازدهار أفغانستان، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن الحظر "لا إسلامي ولا إنساني".

ودعا تشاووش أوغلو طالبان إلى التراجع عن قرارها، وفق "رويترز".

وأضاف: "ما الضرر الذي سيلحق بتعليم المرأة؟ ما الضرر الذي سيلحق بأفغانستان جراء ذلك؟ وهل هناك تفسير إسلامي؟ على العكس من ذلك، ديننا ليس ضد التعليم (...)".

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