بعد عمل استمرّ أعوام.. تركيب الكسوة الجديدة لضريح أبي الفضل العباس (عليه السلام)

2022/12/22 | 16:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت أعمال تركيب الكسوة الجديدة

لضريح المولى أبي الفضل العباس (عليه

السلام)، بعد عمل استمر لأعوام.

وشهدت مراسيم تركيب الكسوة الجديدة،

حضور المتولي الشرعي للعتبة العباسية

المقدسة السيد احمد الصافي ور

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