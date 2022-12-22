2022/12/22 | 16:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: اقر رئيس كتلة السيادة النيابية شعلان الكريم، بأن “المغيبين” الذين تحدث...

ظهرت المقالة انقسام سني حول المناصب والمغيبين..



وسياسي يؤكد احتدام الصراع على السلطة والمال أولاً على المسلة.

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