رئيس الجمهورية يتسلم رسالة خطية من اردوغان

2022/12/22 | 16:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، رسالة خطية من نظيره التركي رجب طيب اردوغان.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ان “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي”.

واضاف انه “في مُستهل اللقاء، سلّم السفير علي رضا كوناي الرئيس، رسالة خطّية من فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مُتعلقة بالعلاقات الثنائية، وبالرغبة في تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين على أساس المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، والاحترام المُتبادل لدعم السلام والاستقرار الإقليمي، وأهمية تكثيف التواصل الثنائي على المستويات كافة لتعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب دعوة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد لزيارة تركيا”.

وحمّل رئيس الجمهورية تحياته وأمنياته الطيبة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان وإلى الشعب التركي بدوام الازدهار والتقدم، وشكره على الدعوة التي وجهها إليه، مؤكداً “أهمية تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المتبادل لما فيه مصلحة البلدين والشعبين”.

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