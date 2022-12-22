طوفان بشري أحمر لاستقبال فريق كروي.. لكنه ليس المغرب

2022/12/22 | 16:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع الاستقبال الشعبي الذي خصّت به الجماهير المغربيّة منتخب بلادهم بعد عودته من قطر، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالت إنها تُصور حشوداً غفيرة في مدينة الرباط وهي تنتظر وصول المنتخب.صحيح أن عشرات الآلاف احتشدوا لهذه الغاية الثلاثاء لكن الصورة المتداولة التقطت في البرازيل سنة 2019.

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