2022/12/22 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PYOQuLMD-3w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في لقائه نجم الربيعي .. يحيى الكبيسي يتحدث عن لغز غامض) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في لقائه نجم الربيعي .. يحيى الكبيسي يتحدث عن لغز غامض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).