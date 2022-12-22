2022/12/22 | 17:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tzpWL0XDFTY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. آثار ومضاعفات المخدرات والإدمان على جسم الإنسان) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. آثار ومضاعفات المخدرات والإدمان على جسم الإنسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).