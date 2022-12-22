ليس لأسباب دبلوماسية.. رئيسة وزراء ايطاليا تدخل العراق الليلة

2022/12/22 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني أنها ستغادر البلاد في وقت لاحق اليوم الخميس متوجهة إلى العراق لتهنئة بعثة بلادها العسكرية، العاملة في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي الاستشارية التدريبية غير القتالية، بأعياد الميلاد.

وقالت ميلوني، خلال لقاء مع نواب حزبها (إخوة إيطاليا) في تصريحات نقلتها وسائل اعلام دولية وتابعتها (بغداد اليوم)، “سأغادر الليلة إلى العراق، لقد قررت تحية جنودنا المشاركين في مهام حفظ السلام بمناسبة عيد الميلاد المجيد”.



وأردفت “كما تعلمون، إيطاليا تتولى قيادة مهمة الناتو في العراق.



وهناك 4-5 وزراء آخرين سيتوجهون إلى مسارح أخرى حيث يشارك جنودنا.



إنها لفتة لإعطاء إشارة مهمة إلى هؤلاء الناس الذين يضحون بأنفسهم أكثر مِنّا بالتأكيد”.

ومن غير المعلوم ما اذا كانت ستلتقي بنظيرها العراق محمد شياع السوداني او يتم استقبالها رسميًا من قبل الجهات المعنية في البلاد أم لا.

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