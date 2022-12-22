بلاسخارت تبعث بكتاب رسمي الى العتبة الحسينية: تشرفنا بالتجربة الروحانية وتاثرنا بالانشطة الانسانية التي تقدمها مؤسساتكم

2022/12/22 | 17:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة، رسالة من الممثلة الخاصة

للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

جينين هينيس-بلاسخارت [https://non14.net/153123]،

وذلك بعد أيام من زيارتها لمرقد الإمام

الحسين

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