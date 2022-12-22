لوحات سريالية لفنانة إيرانية تعكس التحوّل في بلادها والتحدي لسلطة الأمر الواقع

2022/12/22 | 17:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمسى رسم الشَعر في لوحات الفنانة الإيرانية أرغافان خسروي مشحونًا بالانفعالات العاطفية.

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