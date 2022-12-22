2022/12/22 | 17:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عناصر من أمن طالبان يقفون عند بوابة جامعة في جلال أباد، في 21 كانون الأول/ديسمبر 2022 © ا ف ب اسطنبول (أ ف ب) – رأى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الخميس أن منع الأفغانيات من ارتياد الجامعات بقرار من حركة طالبان “ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا”.وأكد الوزير التركي خلال مؤتمر صحافي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا : منع الأفغانيات من ارتياد الجامعة “قرار غير مسلم ولا إنساني”) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا : منع الأفغانيات من ارتياد الجامعة “قرار غير مسلم ولا إنساني”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).