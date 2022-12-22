تركيا: زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة خلال هذه السنة

2022/12/22 | 17:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول-(أ ف ب) – أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان الخميس رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا التي تواجه تضخما زاد عن 84 % على مدى سنة، للمرة الثالثة هذا العام ليصل إلى 8500 ليرة تركية (حوالى 455 دولارا) اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.ويعيش أكثر 40 % من الاتراك بالحد الأدنى للأجور.[…]

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