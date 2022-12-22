2022/12/22 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة الصحة ،اليوم الخميس، أمراً وزارياً بتعيين (3791) من ذوي المهن الصحية الساندة لحملة الشهادات العليا والاولية.وقالت الوزارة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/ انه”استنادآ الى موافقة وزير الصحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تُعين قرابة الـ4 الاف من ذوي المهن الصحة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تُعين قرابة الـ4 الاف من ذوي المهن الصحة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تُعين قرابة الـ4 الاف من ذوي المهن الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).