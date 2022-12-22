المَجمع الفقهي العراقي يدين هجومي ديالى وكركوك

2022/12/22 | 17:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دان المجمع الفقهي العراقي، الخميس، تعرض قوات الشرطة الاتحادية لهجوم قاتل في كركوك الأسبوع الماضي، ومهاجمة مدنيين في قرية البو بالي في ديالى يوم الاثنين الماضي، وطالب الحكومة بحماية المواطنين و”ردع الجماعات الإرهابية”.

وأكد المجمع في بيان على “الموقف الشرعي من حرمة استباحة دماء الأبرياء”، وجرّم “حادثة استهداف القوات الأمنية في محافظة كركوك من قبل العصابات الإرهابية، كما يستنكر جريمة استهداف الأبرياء في قرية البوبالي في قضاء الخالص بمحافظة ديالى”.

ودعا الحكومة إلى “اتحاد الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين الأبرياء ومساندة القوات الأمنية وردع الجماعات الإرهابية ومعالجة تزايد نشاطاتها الإجرامية وحصر السلاح بيد الدولة”.

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