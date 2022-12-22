الداخلية تعلن وصول نماذج من الجواز الإلكتروني وتوضح سبب تأخر إصداره

2022/12/22 | 17:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أسباب تأخر إصدار الجواز الإلكتروني، وفيما أكدت وصول نماذج منه للعراق، بينت الفرق بين الجوازات الحالية الدبلوماسية والعادية.

وقال مدير شؤون الجوازات العامة في الوزارة العميد الحقوقي ماجد عدنان أحمد، للوكالة الرسمية إن”ملف المباشرة بإصدار الجوازات الإلكترونية ينتظر إتمام بعض القضايا والتي نصفها بغير الجوهرية مع الشركة المنفذة”، لافتا إلى أن” المديرية تسعى لاستكمال كافة الأمور الفنية والإدارية للشروع بإصدار الجوازات”.وأضاف، أن “نماذج للجوازات الإلكترونية وصلت إلى العراق وإصدارها يتطلب موافقات داخلية وخارجية (لمنظمة الطيران العالمي)، للشروع بإصدارها “.وبشأن إصدار الجوازات الدبلوماسية، اكد أحمد، أن” موافقات منح الجوازات الدبلوماسية من مسؤولية وزارة الخارجية”، لافتا إلى أن” دائرة الجوازات هي الجهة المنفذة فقط”.وأشار إلى أن” ميزة الجواز الدبلوماسي عن العادي، أن الأول يسمح بدخول 31 دولة دون فيزا والعادي 29 وميزة الأول أنه يسمح بدخول دولتين إضافيتين والمجموع الكلي للجوازات الدبلوماسية والخدمة الصادرة في العراق لا يتعدى 9 آلاف”.وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية، عن مرتبة الجواز العراقي عالمياً، فيما أحصت فئاته وأعداد الصادرة منه خلال عام.وقال مدير شؤون الجوازات العامة في الوزارة، العميد الحقوقي ماجد عدنان أحمد، إن “الجواز الدبلوماسي يمنح بحسب القانون إلى رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ونوابهم، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء إقليم كردستان ومجلس وزراء الإقليم، وأعضاء البرلمان الاتحادي وبرلمان الإقليم الحاليين والسابقين، فضلاً عن الدرجات الخاصة، مع وجود استثناءات لوزير الخارجية”.وأضاف أحمد، أن “عدد الجوازات الدبلوماسية منذ تاريخ 1/10/2021 ولغاية 1/10/2022، بلغ أكثر من 4000 – 4200 جواز”، موضحاً، أن “محصلة الجوازات الدبلوماسية الصادرة هي ما منح لنواب الدورات السابقة والدورات الحالية والاستثناءات الممنوحة حصراً من قبل وزير الخارجية وفقاً للقانون”.ولفت إلى أن “الجواز الدبلوماسي العراقي يتيح لحامله الدخول إلى 13 دولة وهي (الكويت، تركيا، إيران، سوريا، الأردن، تونس، ماليزيا، أذربيجان، الصين، فنزويلا، صربيا، وفيتنام)”.وتابع: “أما بخصوص جواز الخدمة، فيمنح لضباط الجيش والداخلية من رتبة عقيد صعوداً، بالإضافة إلى استثناءات لموظفي السلك الدبلوماسي”.وأشار إلى، أن “المديرية تصدر في الشهر الواحد، من 100 – 120 ألف جواز عادي، وخلال شهر تموز الماضي تم إصدار 183 ألف جواز عادي، فيما أصدرت خلال عام كامل 63 جوازاً خاصاً”، لافتاً إلى أن “الجواز العراقي يحتل عالمياً المرتبة 109 من مجموع دول العالم، ويمنح الدخول إلى 29 دولة فقط من دون فيزا”.وحول صلاحية الجوازات، قال أحمد، إنه “يمكن إبطال الجوازات عند إحالة صاحب الجواز على التقاعد أو في حال وجود مشكلة وصدور أوامر وقرارات قضائية إضافة إلى صلاحية وزير الداخلية بسحب جواز سفر المدانين وفق قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 ثانياً من المادة 6”.وبخصوص فقدان جوازات العرب والأجانب المتواجدين داخل الأراضي العراقي، أوضح أحمد، أنه “في حال حصول ذلك، يقوم العربي أو الأجنبي بمراجعة سفارة بلاده في العراق، وفي حال لا توجد سفارة لبلاده نقوم بإصدار جواز مرور أو وثيقة خاصة بالسفر والعودة الى بلده”.

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